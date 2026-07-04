Главные новости к утру 4 июля

Владимир Путин провел совещание с управлением Объединенной группировкой войск. Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил ему о взятии Константиновки и других успехах российской армии в зоне СВО.

В небе над Удмуртией сбили ракету ВСУ. Никто не пострадал, сообщил глава региона Александр Бречалов.

World Athletics оставила в силе запрет на участие россиян в турнирах. Глава организации Себастьян Коу заявил, что рабочая группа искала условия для потенциального возвращения атлетов на международную арену, но оснований для отмены ограничений сейчас нет.

Стив Уиткофф Джаред Кушнер готовы продолжать прямые переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщила The New York Times. Впрочем, они готовы к визитам в Москву и Киев только при наличии конкретных тем для обсуждения, а не «ради фотосессии», заявили собеседники газеты.

Египет обыграл Австралию в серии пенальти и вышел в 1/8 финала ЧМ-2026. Аргентина обыграла Кабо-Верде со счетом 3:2. Гана проиграла Колумбии. Определились все пары 1/8 финала.