Чемпионам мира чуть не отбили титул
Сборная Аргентины с огромным трудом обыграла в 1/16 финала североамериканского первенства команду Кабо-Верде
Сборная Кабо-Верде, впервые принявшая участие в чемпионате мира, была близка к тому, чтобы сотворить на североамериканском первенстве одну из самых громких сенсаций в истории футбола. Она дважды — в основное и дополнительное время — отыгрывалась в матче стартового раунда play-off в Майами с владеющим главным титулом аргентинцами, но все-таки уступила —2:3.
Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья (в центре) и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси (справа)
Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters
Аргентинцы в этом матче, видимо, насмотревшись на то, как играют футболисты Кабо-Верде, убедившись, что с наскока их не взять, никуда не торопились. А пока они приноравливались к странному сопернику, к его плотной и слоистой, как кладка средневекового замка, обороне, монотонно перекатывая мяч, человеку, которого такой ритм погружает в сон, надо было искать, чем себя развлечь. Можно было, например, полюбоваться благодаря своим подвигам на групповом этапе стремительно, как оголившаяся на сцене певица, взлетевшим в соцсетях вратарем Возиньей. Надо же, такой матч, а он устраивает в штрафной демонстрацию дриблинга, обводя Лаутаро Мартинеса! А потом еще нагло жонглирует мячом! Хотя, с другой стороны, чему тут удивляться? Даже если ошибется, ничего уже не потеряет. Зато лайки-то сыплются!
А можно было поискать всякие цифры, иллюстрирующие контраст между оппонентами. Сколько позиций в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) их разделяет? Ух ты, аж 66: сборная Аргентины — первая, сборная Кабо-Верде — 67-я. Часто ли такое на чемпионатах мира увидишь? А если посчитать общую стоимость футболистов, вышедших в основе? У аргентинцев — под €400 млн, у команды, которая ей противостоит,— €20 млн. В 20 раз меньше, выходит…
Но вот, наконец, в матче созрело что-то серьезное. Ну разумеется, это Лионель Месси, которого, казалось, партнеры отчего-то до поры до времени передачами не перегружали, взорвался, объявившись посреди штрафной, и ударил рядом со штангой.
А для того, чтобы забить гол, аргентинцам понадобилось лишь чуточку передохнуть во время паузы в середине первого тайма и освежиться водичкой. Зарядились они будь здоров.
Нападающий сборной Аргентины Лионэль Месси (справа)
Фото: Amanda Perobelli / Reuters
Вырос этот гол опять из мастерства Лионеля Месси. Нет, дальний заброс Лисандро Мартинеса был, конечно, тоже хорош. Но как мягко Месси обработал этот не так уж удобно опускавшийся мяч! И как успел, принимая его, оглядеться по сторонам: направо кинул взгляд, налево, вперед. Убедился, что рядом никого, а навстречу летит фартовый Возинья, которому, раз уж столкнулся с лучшим среди лучших, в этом эпизоде ничего не поможет. Месси прокинул мяч мимо него играючи, заставив проверять статистику. Седьмой гол великого аргентинца на конкретном североамериканском первенстве — оторвался от шедшего с ним вровень в бомбардирской гонке Килиана Мбаппе. Заодно округлил свой рекорд по количеству мячей, забитых на чемпионатах мира в принципе. Теперь их ровно 20. И произошло все на домашнем с некоторых пор для Лионеля Месси стадионе в Майами. Неплохой же сюжет.
Открыв счет, аргентинцы с удовольствием вернулись в прежний режим, фейерверков не предполагающий. А прекратившие, когда отличился Месси, свои бесконечные танцы на трибунах поклонники сборной Кабо-Верде постепенно вновь приободрились, задвигались. Достойно же смотримся, держим интригу! И Возинья наконец показывает класс, доставая непростой удар Энцо Фернандеса.
А после перерыва сборная Кабо-Верде вдруг даже поперла на аргентинцев. Слегка неуклюже, но поперла. И кое-чего добилась: подача с углового, потом выстрел с пары десятков метров, заставивший застоявшегося голкипера Эмилиано Мартинеса падать на газон. В общем, костерок этой интриги гаснуть не собирался. А потом как взвился в небеса!
Это был бог знает какой по счету случай, доказывающий, что футбол жестоко наказывает фаворитов, чересчур рано успокоившихся, поверивших в том, что ничего им не грозит, захотевших докатать матч. Не чувствовали аргентинцы, несмотря на прозрачные намеки, опасности. И нарвались. Сборная Кабо-Верде нарисовала простенькую атаку. Райан Мендеш доставил мяч справа Дерою Дуарте, а тот прошил обоих находившихся перед ним Мартинесов — и Лисандро, пропустившего мяч между ногами, и Эмилиано. Счет сравнялся. А видевшие всякое репортеры крупнейших телекомпаний, работавшие на игре, поражались: болельщики из Кабо-Верде плачут! Вот они, слезы счастья — чистейшего, без примесей.
Полузащитник сборной Кабо-Верде Дерой Дуарте (справа)
Фото: Marco Bello / Reuters
Сборная Аргентины, понятно, режим моментально переключила. И Лионель Месси очутился с глазу на глаз с Возиньей, который, устояв в этой дуэли с легендой, наверняка мигом добавил себе пару миллионов подписчиков. А через некоторое время он не дал легенде забить со стандарта, хотя исполнение было на уровне. Да что они творят, эта никому до чемпионата мира неведомая сборная, этот 40-летний вратарь!
И самое поразительное: ощущения, что разозлившиеся аргентинцы обязательно свое заберут, уже не было. Поломали они зубы о Кабо-Верде. Невозможно было обнаружить в игре что-то такое, что доказывало бы, что аутсайдер обречен. Терпел, но с достоинством, без мандража. И добился привычного для себя на этом чемпионате результата: три ничьи на групповом этапе, теперь ничья в play-off. Только здесь за основным временем следует овертайм.
Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес (справа)
Фото: Marco Bello / Reuters
Этот овертайм открылся аргентинским угловым. И сборная Кабо-Верде чуть ли не впервые оплошала, расставляясь на стандарте. Вся куда-то свалилась, оставив Лисандро Мартинеса, затаившегося на углу вратарской, расстреливать ближнюю девятку.
Но аутсайдер все равно не сдавался. А его тренер Педру Бриту, выбирая соломинку покрепче, за которую можно зацепиться, остановился на «российской» замене: усадил на скамейку пахавшего без устали весь матч Кевина Ленини из «Краснодара», вместо него выпустил Жилсона Беншимола из «Акрона». И ведь буквально через три минуты после этой замены сборная Кабо-Верде, которую многие уже похоронили, полагая, что у любых чудес есть свой лимит, равновесие восстановила! Отличился, правда, не Беншимол, а Сидни Лопеш Кабрал. А каков был его удар! Расположившись сбоку от штрафной, завернул мяч под дальнюю стойку. Трюк высшей категории, такой, которая для Месси и еще нескольких волшебников.
Кабрал после него ринулся на трибуну, к супруге. Но по дороге обнимался и целовался со всеми, кого встречал. Вытолкать его обратно удалось с трудом.
Аргентинцы во втором дополнительном тайме вышли вперед. Опять угловой. Опять защитник — уже не Мартинес, а Кристиан Ромеро — оказался расторопнее всех, выпрыгнув на навес Лионеля Месси. Но уже никому в голову не приходило считать, что этот гол вплотную приблизил чемпионов мира к успеху. Да на все способен их соперник, ничем его не испугаешь. И Сидни Лопеш Кабрал ведь чуть было не доказал это очередным ударом, со стандарта. Эмилиано Мартинес выудил мяч под перекладиной.
Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро (справа)
Фото: Amanda Perobelli / Reuters
До победы аргентинцы не доиграли. Они до нее дотянули — отбиваясь, мучаясь. И радовались этой победе над сборной маленького государства, впервые игравшей на главном футбольном турнире, так, будто как минимум вышли в финал нынешнего чемпионата. А вышли всего-навсего в 1/8 финала. И в ней им, измочаленным дебютантами, предстоит иметь дело с новой африканской угрозой — сборной Египта, Мохамедом Салахом. Вообще-то звучит страшнее, чем Кабо-Верде и Сидни Лопеш Кабрал.