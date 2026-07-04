Чемпионам мира чуть не отбили титул

Сборная Кабо-Верде, впервые принявшая участие в чемпионате мира, была близка к тому, чтобы сотворить на североамериканском первенстве одну из самых громких сенсаций в истории футбола. Она дважды — в основное и дополнительное время — отыгрывалась в матче стартового раунда play-off в Майами с владеющим главным титулом аргентинцами, но все-таки уступила —2:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья (в центре) и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси (справа)

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья (в центре) и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси (справа)

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

Аргентинцы в этом матче, видимо, насмотревшись на то, как играют футболисты Кабо-Верде, убедившись, что с наскока их не взять, никуда не торопились. А пока они приноравливались к странному сопернику, к его плотной и слоистой, как кладка средневекового замка, обороне, монотонно перекатывая мяч, человеку, которого такой ритм погружает в сон, надо было искать, чем себя развлечь. Можно было, например, полюбоваться благодаря своим подвигам на групповом этапе стремительно, как оголившаяся на сцене певица, взлетевшим в соцсетях вратарем Возиньей. Надо же, такой матч, а он устраивает в штрафной демонстрацию дриблинга, обводя Лаутаро Мартинеса! А потом еще нагло жонглирует мячом! Хотя, с другой стороны, чему тут удивляться? Даже если ошибется, ничего уже не потеряет. Зато лайки-то сыплются!

А можно было поискать всякие цифры, иллюстрирующие контраст между оппонентами. Сколько позиций в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) их разделяет? Ух ты, аж 66: сборная Аргентины — первая, сборная Кабо-Верде — 67-я. Часто ли такое на чемпионатах мира увидишь? А если посчитать общую стоимость футболистов, вышедших в основе? У аргентинцев — под €400 млн, у команды, которая ей противостоит,— €20 млн. В 20 раз меньше, выходит…

Но вот, наконец, в матче созрело что-то серьезное. Ну разумеется, это Лионель Месси, которого, казалось, партнеры отчего-то до поры до времени передачами не перегружали, взорвался, объявившись посреди штрафной, и ударил рядом со штангой.

А для того, чтобы забить гол, аргентинцам понадобилось лишь чуточку передохнуть во время паузы в середине первого тайма и освежиться водичкой. Зарядились они будь здоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Аргентины Лионэль Месси (справа)

Фото: Amanda Perobelli / Reuters Нападающий сборной Аргентины Лионэль Месси (справа)

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Вырос этот гол опять из мастерства Лионеля Месси. Нет, дальний заброс Лисандро Мартинеса был, конечно, тоже хорош. Но как мягко Месси обработал этот не так уж удобно опускавшийся мяч! И как успел, принимая его, оглядеться по сторонам: направо кинул взгляд, налево, вперед. Убедился, что рядом никого, а навстречу летит фартовый Возинья, которому, раз уж столкнулся с лучшим среди лучших, в этом эпизоде ничего не поможет. Месси прокинул мяч мимо него играючи, заставив проверять статистику. Седьмой гол великого аргентинца на конкретном североамериканском первенстве — оторвался от шедшего с ним вровень в бомбардирской гонке Килиана Мбаппе. Заодно округлил свой рекорд по количеству мячей, забитых на чемпионатах мира в принципе. Теперь их ровно 20. И произошло все на домашнем с некоторых пор для Лионеля Месси стадионе в Майами. Неплохой же сюжет.

Открыв счет, аргентинцы с удовольствием вернулись в прежний режим, фейерверков не предполагающий. А прекратившие, когда отличился Месси, свои бесконечные танцы на трибунах поклонники сборной Кабо-Верде постепенно вновь приободрились, задвигались. Достойно же смотримся, держим интригу! И Возинья наконец показывает класс, доставая непростой удар Энцо Фернандеса.

А после перерыва сборная Кабо-Верде вдруг даже поперла на аргентинцев. Слегка неуклюже, но поперла. И кое-чего добилась: подача с углового, потом выстрел с пары десятков метров, заставивший застоявшегося голкипера Эмилиано Мартинеса падать на газон. В общем, костерок этой интриги гаснуть не собирался. А потом как взвился в небеса!

Это был бог знает какой по счету случай, доказывающий, что футбол жестоко наказывает фаворитов, чересчур рано успокоившихся, поверивших в том, что ничего им не грозит, захотевших докатать матч. Не чувствовали аргентинцы, несмотря на прозрачные намеки, опасности. И нарвались. Сборная Кабо-Верде нарисовала простенькую атаку. Райан Мендеш доставил мяч справа Дерою Дуарте, а тот прошил обоих находившихся перед ним Мартинесов — и Лисандро, пропустившего мяч между ногами, и Эмилиано. Счет сравнялся. А видевшие всякое репортеры крупнейших телекомпаний, работавшие на игре, поражались: болельщики из Кабо-Верде плачут! Вот они, слезы счастья — чистейшего, без примесей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной Кабо-Верде Дерой Дуарте (справа)

Фото: Marco Bello / Reuters Полузащитник сборной Кабо-Верде Дерой Дуарте (справа)

Фото: Marco Bello / Reuters

Сборная Аргентины, понятно, режим моментально переключила. И Лионель Месси очутился с глазу на глаз с Возиньей, который, устояв в этой дуэли с легендой, наверняка мигом добавил себе пару миллионов подписчиков. А через некоторое время он не дал легенде забить со стандарта, хотя исполнение было на уровне. Да что они творят, эта никому до чемпионата мира неведомая сборная, этот 40-летний вратарь!

И самое поразительное: ощущения, что разозлившиеся аргентинцы обязательно свое заберут, уже не было. Поломали они зубы о Кабо-Верде. Невозможно было обнаружить в игре что-то такое, что доказывало бы, что аутсайдер обречен. Терпел, но с достоинством, без мандража. И добился привычного для себя на этом чемпионате результата: три ничьи на групповом этапе, теперь ничья в play-off. Только здесь за основным временем следует овертайм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес (справа)

Фото: Marco Bello / Reuters Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес (справа)

Фото: Marco Bello / Reuters

Этот овертайм открылся аргентинским угловым. И сборная Кабо-Верде чуть ли не впервые оплошала, расставляясь на стандарте. Вся куда-то свалилась, оставив Лисандро Мартинеса, затаившегося на углу вратарской, расстреливать ближнюю девятку.

Но аутсайдер все равно не сдавался. А его тренер Педру Бриту, выбирая соломинку покрепче, за которую можно зацепиться, остановился на «российской» замене: усадил на скамейку пахавшего без устали весь матч Кевина Ленини из «Краснодара», вместо него выпустил Жилсона Беншимола из «Акрона». И ведь буквально через три минуты после этой замены сборная Кабо-Верде, которую многие уже похоронили, полагая, что у любых чудес есть свой лимит, равновесие восстановила! Отличился, правда, не Беншимол, а Сидни Лопеш Кабрал. А каков был его удар! Расположившись сбоку от штрафной, завернул мяч под дальнюю стойку. Трюк высшей категории, такой, которая для Месси и еще нескольких волшебников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Защитник сборной Кабо-Верде Сидни Лопеш Кабрал (справа) Фото: Paul Childs / Reuters Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес Фото: Marco Bello / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Защитник сборной Кабо-Верде Сидни Лопеш Кабрал (справа) Фото: Paul Childs / Reuters Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес Фото: Marco Bello / Reuters

Кабрал после него ринулся на трибуну, к супруге. Но по дороге обнимался и целовался со всеми, кого встречал. Вытолкать его обратно удалось с трудом.

Аргентинцы во втором дополнительном тайме вышли вперед. Опять угловой. Опять защитник — уже не Мартинес, а Кристиан Ромеро — оказался расторопнее всех, выпрыгнув на навес Лионеля Месси. Но уже никому в голову не приходило считать, что этот гол вплотную приблизил чемпионов мира к успеху. Да на все способен их соперник, ничем его не испугаешь. И Сидни Лопеш Кабрал ведь чуть было не доказал это очередным ударом, со стандарта. Эмилиано Мартинес выудил мяч под перекладиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро (справа)

Фото: Amanda Perobelli / Reuters Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро (справа)

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

До победы аргентинцы не доиграли. Они до нее дотянули — отбиваясь, мучаясь. И радовались этой победе над сборной маленького государства, впервые игравшей на главном футбольном турнире, так, будто как минимум вышли в финал нынешнего чемпионата. А вышли всего-навсего в 1/8 финала. И в ней им, измочаленным дебютантами, предстоит иметь дело с новой африканской угрозой — сборной Египта, Мохамедом Салахом. Вообще-то звучит страшнее, чем Кабо-Верде и Сидни Лопеш Кабрал.

Алексей Доспехов