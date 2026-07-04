Колумбия обыграла Гану со счетом 1:0 в 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Колумбии обыграла команду Ганы и прошла в 1/8 финала чемпионата мира. Игра закончилась со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bernadett Szabo / Reuters Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Гол забил нападающий Джон Ариас на 14-й минуте. Команды играли на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити.

В 1/8 финала сборная Колумбии сыграет командой Швейцарии. Матч состоится 7 июля в 23:00 по московскому времени. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Колумбийцы закрыли стадию».