Египет ждет Аргентину

Сборная Египта, одолев австралийцев, пробилась во второй раунд play-off чемпионата мира по футболу. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти команда Мохамеда Салаха била без промаха и победила 4:2. Соперник египтян по 1/8 финала определился в матче сборных Аргентины и Кабо-Верде, который состоялся немного позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Египта Мохамед Салах (слева)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Нападающий сборной Египта Мохамед Салах (слева)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Хотя пару Австралия—Египет называли едва ли не самой слабой в 1/16 финала, не стоило забывать, что эти сборные вышли в play-off со вторых мест в своих группах. Африканская команда вообще бросила вызов бельгийцам, не проиграла им в личной встрече и уступила первенство в квартете G лишь по разнице мячей. Австралийцы тоже показали, что не лыком шиты, победив турков и добившись ничьей с парагвайцами, которые в первом раунде play-off отправили домой сборную Германии.

Фаворитами все-таки считали «фараонов», обладающих более качественным подбором исполнителей. Прежде всего это превосходство в качестве обеспечивал, конечно, Мохамед Салах. Правда, главный «фараон» получил повреждение в последнем матче группового этапа с иранцами. Врачи диагностировали у нападающего растяжение подколенного сухожилия, но успели его «подлатать», так что он появился в стартовом составе.

В группе Салах забил только новозеландцам, сократив отставание от лучшего бомбардира в истории сборной, а сейчас ее главного тренера Хусама Хасана до минимума. Ему представился еще один шанс достичь отметки в 69 голов, но это было не так-то просто, ведь австралийцы два из трех предыдущих матчей отыграли на ноль. И сейчас они выстроили плотную оборону с тремя центральными защитниками, при этом в дебюте провели две опасные атаки. Кристиан Вольпато ударом из-за штрафной площади задел перекладину, а центрбек Алессандро Чиркати так рванул к чужим воротам, что чуть не выскочил один на один с вратарем Мустафой Шубиром. Эту угрозу с трудом купировал защитник Рами Рабиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной Египта Эмам Ашур (в центре)

Фото: Issei Kato / Reuters Полузащитник сборной Египта Эмам Ашур (в центре)

Фото: Issei Kato / Reuters

Впрочем, на 13-й минуте австралийская оборона неожиданно дала трещину в штатной для нее ситуации, с которой она, кажется, должна была справиться без проблем. Да, Салах интересно разыграл стандарт с левой стороны штрафной с Эмамом Ашуром, но его попытку пробить заблокировали. Удивительно, что потом после подбора прошла подача на Ашура, а он, находясь в окружении более фактурных оппонентов, головой послал мяч в сетку. В общем, умеющие бороться наверху австралийцы пропустили несвойственный для себя гол.

Еще одна звезда египетской сборной Омар Мармуш из английского «Манчестер Сити» попробовал развить этот успех, но на сей раз столп австралийской обороны двухметровый Харри Суттар закрыл собой все ворота. Открыв счет, Салах и компания предпочитали больше действовать вторым номером. Представители Зеленого континента как могли атаковали, полагаясь в основном на физическую мощь, однако продавить соперника им не удавалось. Ударом в створ до перерыва отметился только Азиз Бехич, и тот был несложным для Шубира. А когда в одном из эпизодов шустрый Нестори Иранкунда ускользнул от опекуна в штрафной, голкипер сборной Египта успел опередить его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник сборной Египта Мохамед Хани (второй справа)

Фото: Issei Kato / Reuters Защитник сборной Египта Мохамед Хани (второй справа)

Фото: Issei Kato / Reuters

В самом начале второго тайма Мармуш мог уже практически приговорить австралийцев. Футболист его уровня, наверное, обязан решать такие моменты, как чистый выход с глазу на глаз с вратарем, а он промазал. Между тем промах Мармуша встряхнул подопечных Тони Поповича, которые с удвоенной энергией навалились на ворота Шубира. Это действительно был типичный навал, но он принес результат. Эйден О’Нилл навесил со стандарта в направлении Суттара, и от головы защитника египтян Мохамеда Хани мяч залетел в сетку.

Так на 55-й минуте счет стал 1:1, и игра приобрела непредсказуемый характер. Тем более что Салах как-то совсем выпадал из нее. О 69-м голе не могло быть и речи. Мармуш тоже растворился на поле, и уже скорее сборная Австралии с ее незатейливым пробивным стилем выглядела фаворитом этого противостояния. Пока Ашур с партнерами пытались ажурно комбинировать, Суттар сотоварищи не суетились и двигались к победе напролом. Но в концовке второго тайма вдруг включился Салах. Его подача на Рабиа могла привести к решающему голу, если бы австралийцев не спас голкипер Патрик Бич, вытащивший мяч из-под перекладины. А потом еще Салах ассистировал Хайсему Хасану, чей удар принял на себя Суттар.

В основное время команды так и не уложились, а в дополнительное Салах уже сам упустил отличный момент и зарядил выше ворот после скидки Мармуша. Египтяне продолжали играть с преимуществом, тогда как их противник, похоже, был не прочь дождаться серии пенальти. Во втором экстра-тайме Марван Аттиа пробил издали с неприятным для вратаря рикошетом от Суттара. А затем центральный защитник уже выручил Бича, отразив удар Ашура с передачи Салаха. «Фараоны» просто оккупировали австралийскую штрафную, но так ничего не добились. Интересно, что под пенальти Попович на 119-й минуте заменил вратаря, выпустив вместо 22-летнего Бича 34-летнего Мэтью Райана. Хотя его игроки на последних секундах чуть не реализовали стандарт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Египта Мохамед Салах (слева)

Фото: Issei Kato / Reuters Нападающий сборной Египта Мохамед Салах (слева)

Фото: Issei Kato / Reuters

Райан все-таки понадобился, особенно после того, как открывавший серию 11-метровых Суттар врезал над перекладиной. Однако задумка Поповича не сработала. Египтяне, в том числе Салах, уверенно били с «точки», а вот Лукас Херрингтон угодил в перекладину. Хоссам Абдельмагид в четвертый раз поразил ворота Райана и добил сборную Австралии — 4:2. Египетская команда, впервые в своей истории участвующая в play-off чемпионата мира, пробилась во второй раунд и наверняка пошла смотреть матч Аргентина—Кабо-Верде, в котором определялся ее соперник по 1/8 финала.

Александр Ильин