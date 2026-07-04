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В небе над Удмуртией сбили ракету ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить ракетой по одному из предприятий в Удмуртской Республике, сообщил глава региона Александр Бречалов. Атака была отражена, заявил он.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Какое предприятие стало целью удара, не уточняется. Работают экстренные службы, сообщил господин Бречалов в Telegram.

Ракетную опасность ранее объявили во многих районах республики, в том числе в городах Воткинск, Ижевск, Сарапул, Глазов и Можга.

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