Путин провел совещание с управлением Объединенной группировкой войск. Главное

Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировкой войск, где заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Главные заявления по итогам совещания — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба президента РФ Фото: Пресс-служба президента РФ

О ситуации на фронте

По словам Герасимова, российские войска установили полный контроль над Константиновкой. Путин заявил, что взятие города имеет «ключевое значение» для дальнейшего продвижения по территории ДНР.

Президент отметил, что российские войска сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения.

По его словам, с начала 2026 года под контроль России перешли 133 населенных пункта и более 3 тыс. кв. км территории Донбасса и Новороссии.

По данным военного командования, полностью завершено взятие под контроль Луганской Народной Республики, а боевые действия продолжаются на территории ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

О создании зоны безопасности

Президент заявил, что удары Украины по российской гражданской инфраструктуре будут влиять на глубину создаваемой зоны безопасности. Он добавил, что объем этой зоны будет зависеть от количества ударов.

Путин подчеркнул, что главная задача — обеспечить безопасность населения и защиту приграничных территорий.

О «подстрекателях войны»

Президент поручил провести анализ вовлеченности иностранных государств и отдельных лиц, которых он назвал «подстрекателями к продолжению войны».

По его словам, необходимо оценить степень участия каждого из них в боевых действиях и собрать соответствующие материалы, анализ нужен для «возможного принятия ответственных решений в будущем».

О действиях Украины