NYT: Кушнер и Уиткофф не поедут в Москву «ради фотосессии»
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер готовы продолжать прямые переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщила The New York Times со ссылкой на источники. При этом, как заявил один из собеседников газеты, они готовы к визитам в Москву и Киев только при наличии конкретных тем для обсуждения, а не «ради фотосессии».
По данным NYT, переговорщики ранее поддерживали контакт с украинскими и российскими официальными лицами почти ежедневно и проводили с ними личные встречи, о которых публично не сообщалось. Однако теперь их внимание полностью поглощено урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, пишет газета. На этой неделе они отправились в Катар для проведения очередного раунда переговоров по Ирану.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News на этой неделе говорил, что он ожидает визита господина Уиткоффа и господина Кушенра на Украину. На прошлой неделе об этом же говорил президент России Владимир Путин. Глава государства сказал, что рассчитывает на их визит после завершения горячей фазы конфликта в Иране.
В предыдущий раз Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посещали Россию в конце января. В начале лета помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал новый визит переговорщиков в Россию, но не называл точных дат.
Стив Уиткофф, спецпосланник президента США, и Джаред Кушнер активно участвуют в переговорном процессе по урегулированию российско-украинского конфликта. Их деятельность началась не позднее февраля 2025 года, когда Уиткофф впервые посетил Россию. К апрелю 2025 года Уиткофф совершил три визита в Россию, встречаясь с Владимиром Путиным для обсуждения территориальных вопросов и мирного урегулирования. Помощник президента России Юрий Ушаков подтверждал, что Москва и Вашингтон регулярно проводят обстоятельные контакты по украинскому урегулированию.
Изначально дипломатический процесс, инициированный Дональдом Трампом, был трехсторонним (Москва—Киев—Вашингтон) и проходил без участия европейских стран. Такой формат не устраивал Киев, а также впоследствии вызвал беспокойство у европейских лидеров, опасавшихся, что США будут вести переговоры с Россией без их участия. Европейские союзники пытались убедить Трампа отказаться от этого формата и включить Европу в переговорный процесс. В то же время, российская сторона заявляла о своей открытости к политико-дипломатическому урегулированию, но отмечала, что украинская сторона, по их мнению, не готова к мирному решению конфликта. Дмитрий Песков подчёркивал, что европейские лидеры мешают усилиям Дональда Трампа по мирному урегулированию, а Москва не видит взаимности Киева в стремлении урегулировать проблему.