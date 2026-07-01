Водители держатся за пистолеты

Администрация Сочи 27 июня уведомила о введении временных ограничений на отпуск топлива в связи с ростом туристического потока и увеличением спроса на горючее. По данным городских властей на 30 июня, из 58 заправок функционировали 46. Корреспондент «Ъ-Сочи» обошел несколько АЗС в Адлерском районе и узнал, замечают ли автомобилисты дефицит бензина. Подробности — в репортаже издания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

Полдень, 30 июня. Автомобили движутся в сторону границы Адлерского района. На заправках вдоль трассы заметны небольшие скопления автомобилей, что для города-курорта вполне естественно.

Водители и заправщики спокойно ожидают, пока баки очередных легковушек наполняются топливом. Именно такую картину корреспондент «Ъ-Сочи» увидел, например, на автозаправочной станции (АЗС) «Роснефти» на улице Ленина.

— Бензин весь в наличии? — спрашиваю у оператора АЗС.

Сотрудник уверенно кивнул, не отводя взгляда от пистолета в заливной горловине.

— Ограничения есть?

— 50 литров в одни руки.

На днях один из знакомых автолюбителей рассказал, что ограничения на этой станции — 90 л. Однако, по словам автозаправщика, данная информация неактуальна уже как неделю.

На частной АЗС «Лаба», которая находится почти в километре от «Роснефти», машин не было. Зато бензин и ограничения были: 50 литров в одни руки. 20 л от этого объема водителям разрешили набирать в канистры. Все основные марки топлива отпускали и на ближайшей станции «Лукойла». Ограничение — 20 л на один автомобиль. На станции «НТК», находящейся неподалеку, бензина не оказалось. Это следовало из записки, которая провисела на колонке больше недели.

«Ситуация, конечно, тревожная, но поводов для паники пока не вижу. На городских заправках есть бензин всех марок. Да, очереди стали заметно больше, но назвать их критичными нельзя. Пока все работает, заправиться можно»,— рассказала «Ъ-Сочи» автолюбитель Мария. Она добавила, что благодаря топливной карте заправляла машину несколько раз, не покидая станции. С обычным «пластиком» или наличными, по ее словам, сделать это не получится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ситуация тревожная, но поводов для паники водители не видят Фото: Андрей Куценко На некоторых станциях не было никакого бензина Фото: Андрей Куценко Следующая фотография 1 / 2 Ситуация тревожная, но поводов для паники водители не видят Фото: Андрей Куценко На некоторых станциях не было никакого бензина Фото: Андрей Куценко

Местный автолюбитель Эдуард считает, что ажиотаж на рынке топлива создан искусственно. «Раньше я ездил на машине, пока не загоралась лампочка. Сейчас заправляюсь при полупустом баке. Как следствие, стал посещать станции в два раза чаще. При этом бензин как был на заправках, так и есть»,— говорит собеседник издания. По его наблюдениям, в Сочи нет проблем, связанных с автомобильными очередями на АЗС.

На курорте расположено 58 заправок, из которых, по данным на 30 июня, функционировали 46. Как сообщили власти города, на работающих станциях есть топливо всех основных марок: АИ-100, АИ-95, АИ-92, а также дизель. По данным на 30 июня, семь АЗС «Газпромнефти» и «НТК» топливо не отпускали. Четыре станции «Роснефти» и «Лукойла» закрыты на плановый ремонт и ребрендинг.

В горадминистрации добавили, что на АЗС «Роснефти» ограничение на отпуск топлива в одни руки составляет до 30 л бензина и до 30 л дизеля, на АЗС «Лукойла» — 20 л бензина и 60 л дизеля, на АЗС «Газпромнефти» и «Газпрома» — до 30 л и 60 л соответственно. Отпуск в тару на станциях ограничен. Такие меры связаны с ростом потока туристов на автомобилях, а также искусственным ажиотажем на топливном рынке, пояснили власти.

Андрей Куценко