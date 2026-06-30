В Сочи 46 автозаправок продолжают работать в штатном режиме

Автозаправочные станции Сочи продолжают работу в штатном режиме в условиях повышенного сезонного спроса. На территории курорта расположено 58 АЗС, из которых стабильно функционируют 46. Об этом сообщили городские власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным администрации, в настоящее время на работающих станциях имеется в наличии топливо всех основных марок: бензин АИ-100, АИ-95, АИ-92, а также дизельное топливо. Каждая из этих позиций доступна на 46 автозаправочных станциях.

30 июня семь АЗС сетей «Газпромнефть» и «НТК» временно не осуществляют отпуск топлива. Речь идет о станциях на улицах Урожайной, Батумском шоссе, Декабристов, Калараша, Виноградной, Сухумском шоссе и Кирпичной. Для автомобилистов указаны ближайшие работающие станции сетей «Лукойл» и «Роснефть».

Кроме того, четыре автозаправочные станции компаний «Роснефть» и «Лукойл» в разные периоды закрыты на плановый ремонт и проведение ребрендинга. Ограничения затронули АЗС в поселке Якорная Щель, на улицах Виноградной, Батумском шоссе и Авиационной. Для каждой из них также определены ближайшие работающие станции.

В администрации Сочи отметили, что ограничения на отпуск топлива связаны с ростом числа туристов, прибывающих на курорт на автомобилях, а также с искусственно созданным ажиотажем вокруг ситуации на рынке топлива.

На территории города действуют ограничения на объем топлива, отпускаемого на один автомобиль и в один чек. На АЗС сети «Роснефть» отпускают до 30 литров бензина и до 30 литров дизельного топлива, при этом продажу топлива в тару ограничили. В сети «Лукойл» лимит составляет 20 литров бензина и 60 литров дизельного топлива, отпуск в тару также ограничен.

На заправках сетей «Газпромнефть» и «Газпром» действуют ограничения до 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива на один автомобиль. Продажа топлива в тару также ограничена.

В администрации курорта подчеркнули, что необходимые запасы топлива в Сочи имеются в полном объеме. Власти заявили, что держат ситуацию под контролем, и призвали автомобилистов не поддаваться ажиотажу и не приобретать топливо сверх необходимой нормы потребления. О возможных изменениях в работе автозаправочных станций пообещали сообщать дополнительно.

Мария Удовик