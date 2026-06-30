На Кубани за два года выявили более 500 фактов нелегальной продажи алкоголя

В Краснодарском крае в 2024–2025 годах выявили 525 фактов нелегальной продажи алкогольной продукции. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

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За указанный период сотрудники ведомства объявили 3,57 тыс. предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. По итогам контрольных мероприятий с участием проверяемых лиц составили 114 протоколов об административных правонарушениях.

В департаменте пояснили, что изъятая из нелегального оборота алкогольная продукция передается специализированной организации для уничтожения. Информацию о выявленных нарушениях также направляют в правоохранительные органы и органы местного самоуправления для принятия мер в рамках их компетенции.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что с 2024 года в Краснодарском крае действуют дополнительные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в многоквартирных домах.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае в период с января по май 2026 года выдали около 1,3 тыс. лицензий на розничную продажу алкоголя. В 2025 году было оформлено 4,46 тыс. разрешительных документов, что на 7,9% меньше по сравнению с 2024 годом.

Нурий Бзасежев