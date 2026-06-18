На Кубани с начала года выдали около 1,3 тысячи лицензий на продажу алкоголя

В Краснодарском крае действуют 2834 организации с 3843 лицензиями на розничную продажу алкоголя. В период с января по май 2026 года ведомство выдало, продлило и переоформило почти 1,3 тыс. лицензий на розничную продажу алкоголя. За такой же период прошлого года этот показатель составлял 1,7 тыс. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2026 году в качестве меры поддержки предпринимателей после чрезвычайной ситуации с крушением судов в Керченском проливе, которая произошла в декабре 2024 года, автоматически продлено 348 лицензий. Для сравнения, за 2025 год было продлено 223 разрешения.

За пять месяцев этого года отказ в предоставлении госуслуги получили 23 организации. Годом ранее отмечалось 17 отказов. Среди основных причин в департаменте назвали несоответствие лицензионным требованиям, а также предоставление недостоверных сведений.

За указанный период в бюджет Краснодарского края от лицензирования розничной продажи алкоголя поступило 178 млн руб. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда показатель составил 89,8 млн руб.

Отмечается, что рост доходов связан с изменениями в порядке и размере госпошлины, которые вступили в силу с 31 августа 2025 года. Новые правила установили дифференцированный подход к расчету пошлины в зависимости от места расположения объекта торговли или общественного питания. Для организаций в сельской местности размер пошлины составляет 20 тыс. руб. за каждый год действия лицензии в отношении одного объекта. Для предприятий в городских населенных пунктах сумма увеличена до 65 тыс. руб. за год действия лицензии на один объект.

Алина Зорина