В Краснодарском крае за год выдача лицензий на продажу алкоголя сократилась на 8%

В Краснодарском крае в 2025 году выдали 4,46 тыс. лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, что на 7,9% меньше по сравнению с 2024 годом. Годом ранее региональный департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя оформил 4,85 тыс. таких разрешений, сообщили «Ъ-Кубань» в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным на 1 мая 2026 года, розничной торговлей алкогольной продукцией в регионе занимались 2,79 тыс. организаций. В их распоряжении находилось 3,78 тыс. действующих лицензий, включая разрешения на реализацию спиртных напитков в предприятиях общественного питания.

Как пояснили в департаменте, лицензии аннулируют в том числе за оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без обязательной маркировки либо с поддельными федеральными специальными марками. Среди других оснований — неустранение нарушений, из-за которых действие лицензии было приостановлено, а также несоблюдение требований законодательства при розничной продаже алкоголя.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что бюджет Краснодарского края получил 300 млн руб. от лицензирования розничной торговли алкоголем в 2025 году. Поступления увеличились на 10% по сравнению с 2024 годом, что составило рост на 26,3 млн руб.

Подробнее — в материале «Регулирование до трезвости доведет».

Нурий Бзасежев