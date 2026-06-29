Эксперт: рост рынка доставки снижает рентабельность ресторанного бизнеса

Краснодарские рестораторы констатируют, что потребительская активность в заведениях общественного питания падает. Так, в частности, совладелец краснодарского ресторана «Пражечка», основатель проекта Hippodrome.bar и владелец бренда Strakovice Сергей Анбиндер рассказал в интервью «Review. Юг России», что в его заведениях уже третий год подряд снижается выручка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вашина Фото: Александр Вашина

«Наше время скоро закончится. Мы третий год не растем в цифрах, все время снижаемся. И это не потому, что мы плохие, а потому что рынок меняется. Потребитель теперь ходит не в те двери, куда мы везем продукт, а в другие — где он может купить, как и за сколько ему хочется. Формат меняется, и он привлекает к себе потребителя, в том числе и из общепита. Пока алкоголь еще не разрешают продавать в онлайне, но если это случится — нас вообще на этом рынке не будет»,— рассказал господин Анбиндер.

По его словам, сегодня в Краснодаре около 600 заведений общепита без учета кофеен. Ресторанный рынок в столице Кубани оценивается в около 40–50 млрд руб. в год, включая и фастфуд, и высокую кухню. «Но могу сказать, что сейчас вообще весь ресторанный бизнес не защищен. Люди меняют структуру потребления, и на место ресторана приходит фабрика-кухня. В Москве уже давно так. Это заставит уйти с рынка тех рестораторов, которые не впишутся в новую модель. Но все равно есть большое количество потребителей, которые продолжают пользоваться услугами общепита.

Понятно, что сегодня люди либо экономят, либо покупают готовую еду и потребляют ее дома. Получается, что роль общепита потихонечку уходит»,— говорит ресторатор.

По его словам, сегодня в окрестностях Краснодара строят завод готовой еды, которая будет реализовываться через транснациональные сети. Заявленные инвестиции — больше 10 млрд руб. «Просто представьте, сколько ресторанов можно было бы построить на эти деньги. Я думаю, что это будет серьезно воздействовать на весь рынок общественного питания»,— говорит ресторатор.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», компания «Юнион-фуд Юг» заявляла об инвестировании 1,5 млрд руб. в запуск в Краснодаре пищевой линии мощностью до 345 тыс. упаковок готовой еды в сутки. Кроме того, «Магнит», один из крупнейших российских продуктовых ритейлеров, озвучивал планы по запуску первой фабрики-кухни в собственном индустриальном парке Краснодара.

Сергей Амбиндер также считает, что люди тратят все меньше денег на рестораны по причине изменения структуры потребления, а кроме того, денег у людей стало меньше. Ресторатор уверен, что в Краснодаре высокий уровень заведений общественного питания, но пришло время что-то менять, и не у всех есть желание инвестировать в свой бизнес. «Поэтому и уровень ресторанов, мне кажется, из-за этого снижается»,— отметил господин Амбиндер.

Полностью интервью с Сергеем Амбиндером читайте в рубрике «Review. Юг России».

Дмитрий Михеенко