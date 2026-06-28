Пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани охватил более 20 тысяч «квадратов»

Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе «Славянск ЭКО» в Славянске-на-Кубани превысила 20 тыс. кв. м. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Возгорание произошло ночью 28 июня в результате падения обломков беспилотников. Данных о пострадавших на предприятии не поступало.

К тушению привлечены славянский пожарно-спасательный гарнизон, а также Калининский, Крымский и Темрюкский гарнизоны. Задействованы два пожарных поезда из Тимашевска и Крымска. В город ожидают прибытие двух аэромобильных группировок из Воронежа и Пензы.

По имеющимся данным, в ходе той же ночной атаки фрагменты беспилотников повредили несколько домовладений в городе, один человек погиб. Кроме того, пострадали линия электропередачи и газовая труба.

Средства ПВО в ночь на 28 июня перехватили и уничтожили 213 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Краснодарским краем и акваториями Чёрного и Азовского морей.

Анна Гречко