В Новороссийске топливо отпускают на 13 АЗС

По состоянию на 10:00 28 июня в Новороссийске топливо отпускают на 13 автозаправочных станциях. Об этом сообщила администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В наличии имеются бензин АИ-100 на шести АЗС, АИ-95 — также на шести, АИ-92 — на семи, дизельное топливо — на семи станциях. Еще 21 АЗС временно не отпускает топливо.

По решению собственников на всех работающих заправках действуют ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей и в объеме не более 20, 50, 80 или 100 л на одну машину. Власти призвали жителей не создавать искусственный ажиотаж и не закупать топливо впрок.

Как писал «Ъ-Кубань», в Новороссийске днем 27 июня на всех работающих автозаправочных станциях ввели ограничения на отпуск топлива. Бензин и дизельное топливо продавали только в топливные баки автомобилей с лимитом от 20 до 100 л на одну машину.

Аналогичные временные ограничения ввели в Сочи. По информации мэрии курорта, из 58 городских АЗС работают 45, при этом бензин АИ-92 и АИ-95 доступен на всех действующих станциях, а дизельное топливо — на 44.

Нурий Бзасежев