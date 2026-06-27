Главные новости за 27 июня. Ростов-на-Дону и область

СКР возбудил уголовное дело уголовное дело о террористическом акте по факту воздушной атаки на народный военно-исторический музей «Самбекские высоты», расположенный под Таганрогом. По данным следствия, днем 27 июня вооруженные формирования Украины с помощью беспилотного летательного аппарата прицельно нанесли удар по музейному комплексу, где находились посетители. В результате преступных действий пострадали 12 человек.

В Ростове-на-Дону в течение одного часа произошло сразу два технологических нарушения в сети 10 кВ. В результате, временно остались без света жители домов, расположенных на пяти улицах Северного жилого массива донской столицы.

В ночь с 26 на 27 июня в Ростовской области была отражена массированная воздушная атака. Беспилотники и ракеты военные уничтожили в Каменске-Шахтинском и Новочеркасске, Таганрогском заливе и четырех районах: Кашарском, Октябрьском (сельском), Советском (сельском) и Чертковском.

В Ростовской области очереди на автозаправочных станциях возникли из-за целого комплекса факторов. Это и трудности, вызванные необходимостью перестройки логистических цепочек, и ажиотажный спрос, из-за которого потребление топлива увеличилось в полтора-два раза. К таким выводам пришли в министерстве промышленности и энергетики Дона. Для стабилизации обстановки ведомство призвало граждан заправлять машины по мере необходимости, не создавая искусственный спрос «про запас», использовать для заправки только штатный топливный бак автомобиля и опираться на официальную информацию.

В Ростове-на-Дону проект фонтана на площади Ленина перед гостиницей «Амакс» планируется включить в муниципальную программу благоустройства. Вопрос об этом будет вынесен на рассмотрение в Ростовскую-на-Дону городскую Думу. Конструкции, которые ранее были построены на этом участке для торгового центра, уже демонтированы. Сейчас прорабатывается вопрос проектирования объекта и его благоустройства.