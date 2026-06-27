В Северном микрорайоне Ростова отключили свет из-за аварий в электросетях

В Ростове-на-Дону произошло сразу два технологических нарушения в электросетях. В результате без света остались жители домов, расположенных на пяти улицах Северного жилого массива. Об этом сообщила пресс-служба компании «Донэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, первый сбой был зафиксирован сегодня, 27 июня, в 06:29. Технарушение в сети 10 кВ привело к частичному отключению потребителей в границах ул. Добровольского, бул. Комарова, ул. Пацаева. Вторая авария случилась в 07:32. Это технологическое нарушение в сети 10 кВ привело к частичному отключению потребителей в границах бул. Комарова, ул. Стартовая, просп. Королева.

По словам представителей компании, ориентировочное время восстановления электроснабжения – в течение трех часов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о двух технологических нарушениях в электросетях, из-за которых в донской столице без света остались центральная часть и Западный жилой массив.

Владимир Андреев