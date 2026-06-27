На Дону число пострадавших от удара дрона по музею увеличилось до 12 человек

По уточненной информации, 27 июня в результате атаки ВСУ на музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области пострадали 12 человек. 10 из них были госпитализированы. Об этом в своем канале в МАХ сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Беспилотный удар по расположенному под Таганрогом военно-историческому музею был нанесен сегодня днем. В оперативной сводке появилась информация об одиннадцати пострадавших, девять из которых были госпитализированы.

По факту атаки на музей Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием военных следователей и криминалистов. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, которые направили БПЛА на гражданский объект.

По мнению главы Таганрога Светланы Камбуловой, то, что произошло 27 июня на «Самбекских высотах», является бесчеловечным поступком. «Мы живем в неспокойное время, и в такие моменты особенно важно сохранять спокойствие, помогать друг другу и действовать сообща. Единство и взаимная поддержка помогают переживать трудные события», — написала госпожа Камбулова в своем канале в МАХ и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Владимир Андреев