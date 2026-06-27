Над шестью муниципалитетами Дона и Таганрогским заливом сбили БПЛА и ракеты

В ночь с 26 на 27 июля в Ростовской области была отражена массированная воздушная атака. Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам главы региона, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ракеты военные уничтожили в городах Каменске-Шахтинском и Новочеркасске, Таганрогском заливе и четырех районах: Кашарском, Октябрьском (сельском), Советском (сельском), Чертковском.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», – добавил Юрий Слюсарь.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь с 25 на 26 июля в семи районах региона силы ПВО сбили 15 беспилотников.

Владимир Андреев