В Ростове фонтан на площади Ленина намерены спроектировать за городские средства

В Ростове-на-Дону проект фонтана на пл. Ленина перед гостиницей «Амакс» планируется включить в муниципальную программу благоустройства. Об этом DON24.RU сообщило со ссылкой заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ Станислава Марченко. Он подчеркнул, что вопрос будет вынесен на рассмотрение Ростовской-на-Дону городской Думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: “Ъ-Юг” Фото: “Ъ-Юг”

«Город получил в дар от неравнодушного бизнеса участок земли под фонтан. Как видите, те конструкции, которые были построены для торгового центра, уже демонтированы. Сейчас прорабатывается вопрос проектирования объекта благоустройства», – цитирует издание господина Станислав Марченко.

По его словам, к проектированию территории привлекут «Ростовгражданпроект» – организацию, являвшуюся автором первого фонтана, располагавшегося на этом участке. Концепция благоустройства учитывает историческую преемственность и опирается на результаты народного голосования. После завершения проектных работ начнется поиск инвесторов, будут определены сроки реализации проекта.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», народное голосование за проект проходило в июне 2025 года на сайте «Активный ростовчанин». В нем участвовали более 5 тыс. горожан. Они выбрали проект фонтана, максимально приближенного к историческому: с каскадами, террасами с фонтанами, садовым лабиринтом, детскими площадками, фотозонами и вечерней подсветкой.

Владимир Андреев