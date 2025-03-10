В Краснодаре строительство новой развязки начнется в апреле

Строительство новой развязки между улицами Тихорецкой и Володарского планируют начать в апреле 2025 года. Об этом пишет 93.RU со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Стоимость работ оценивается в 4,5 млрд руб. Процесс строительства займет около трех лет.

По информации департамента транспорта, в рамках проекта планируется не только обустроить проезжую часть, но и оборудовать тротуар и установить светофоры. Для безопасности на объекте ограничат скоростной режим.

Алина Зорина