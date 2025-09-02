В Краснодаре строительство развязки на Тихорецкой завершат весной 2028 года

В Краснодаре продолжается возведение двухуровневой развязки на ул. Тихорецкой. По контракту завершить объект планируют весной 2028 года, сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

Сейчас на площадке создают основание опор, параллельно ведут перенос сетей связи, теплоснабжения и электроснабжения, а также прокладку ливневой канализации, которой здесь ранее не было. Ежедневно работы выполняют более 30 специалистов с использованием 15 единиц техники.

По данным мэрии, новая развязка свяжет улицы Володарского, Тихорецкую и им. Шевченко. Проект реализуют в рамках десятилетней программы развития улично-дорожной сети «25/35».

После завершения строительства планируется создание транспортного коридора по ул. Тихорецкой от Володарского до федеральной трассы М-4 «Дон», что обеспечит новый въезд в Краснодар и улучшит доступность восточных микрорайонов города.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с 2019 года в Краснодаре реализовали шесть национальных проектов: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги», «Культура» и «Экология». Общий объем финансирования составил 60,1 млрд руб.

Анна Гречко