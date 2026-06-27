В Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов

Экстренное предупреждение об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) действует в Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Граждан призывают сохранять спокойствие и строго следовать мерам безопасности. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендовано избегать открытых пространств. При звуке сирены необходимо незамедлительно направиться в ближайшие укрытия.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что дежурные средства ПВО в ночь на 27 июня отразили массированную атаку украинских беспилотников, уничтожив 175 дронов самолетного типа над регионами России, в том числе над Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Анна Гречко