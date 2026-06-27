Над Черным морем, Кубанью и рядом регионов РФ за ночь уничтожили 175 БПЛА

Дежурные средства ПВО в ночь на 27 июня отразили массированную атаку украинских беспилотников, уничтожив 175 дронов самолетного типа над регионами России, в том числе над Краснодарским краем и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, атаки также отражали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом и Республикой Крым.

Ранее, в период с 14:00 до 20:00 26 июня, силы ПВО уничтожили еще 68 беспилотников над регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Как писал «Ъ-Кубань», в Анапе отменили режим беспилотной опасности спустя примерно 11 часов после его введения. Угрозу атаки БПЛА на территории города объявляли дважды в течение дня.

Анна Гречко