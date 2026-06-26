Суд удовлетворил иск о лишении полномочий зампреда муниципалитета Ярославля

Суд удовлетворил иск о лишении депутатских полномочий заместителя председателя муниципалитета (городской думы) Ярославля Алексея Малютина. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили знакомые с ситуацией источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Малютин

Фото: Муниципалитет Ярославля Алексей Малютин

Фото: Муниципалитет Ярославля

Решение принято 26 июня. Антикоррупционный иск в Кировский районный суд Ярославля подала прокуратура области. Ранее Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о возврате земельных участков в районе Сокол Ярославля. По мнению суда, участки выбыли из муниципальной собственности в результате коррупционных действий Алексея Малютина, исполнявшего обязанности мэра города в 2015–2016 годах. По данным источника, основанием иска о лишении полномочий стала та же проверка прокуратуры, вследствие которой был подан иск о возврате земельных участков.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее прокуратура направила в муниципалитет представление, в котором просила лишить депутата полномочий. Однако комиссия муниципалитета по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, не нашла оснований для лишения полномочий. Она пришла к выводу, что выявленные прокуратурой нарушения связаны с работой Алексея Малютина на посту исполняющего обязанности мэра и не относятся к его депутатской деятельности.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано. В случае вступления в законную силу депутат будет лишен полномочий и лишится должности заместителя председателя муниципалитета. Согласно закону, в этом случае в округе пройдут довыборы депутата.

Антон Голицын