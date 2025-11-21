Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии земли в Ярославле

Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства семи земельных участков в районе «Сокол» в Ярославле, полученных в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил информированный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ответчиками по делу выступали зампред муниципалитета Ярославля Алексей Малютин, предприниматели Дмитрий Шлапак и Вячеслав Смирнов, ООО «Булат», генеральный директор ООО «Булат» Сергей Вятченков, ООО Специализированный застройщик «Минералы». Кроме того, со всех ответчиков взыскана государственная пошлина.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2018 году мэрия Ярославля продала муниципальный участок по заниженной стоимости ООО «Булат» и ИП Смирнов на «Соколе», затем он был разделен на 14 частей и перепродан. Как пояснили в прокуратуре, участок продавали без торгов и для эксплуатации торгового центра, который не появился на указанном месте. Как считает Генпрокуратура, земельный участок был отчужден благодаря коррупционным действиям.

Алла Чижова