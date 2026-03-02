Прокуратура потребовала лишить статуса депутата бывшего и. о. мэра Ярославля

Прокуратура Ярославской области направила в муниципалитет Ярославля (городскую думу) представление, в котором просит лишить депутатских полномочий заместителя председателя муниципалитета Алексея Малютина («Единая Россия»), который в 2015–2016 годах был исполняющим обязанности мэра города. Информацию об этом «Ъ-Ярославль» подтвердил председатель комиссии муниципалитета по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, Олег Ненилин.

Фото: Муниципалитет Ярославля

Представление связано с решением Хамовнического суда Москвы по иску Генеральной прокуратуры об изъятии в собственность государства земельных участков, проданных мэрией Ярославля в 2018 году по льготной цене ИП Смирнову и ООО «Булат». Суд удовлетворил иск прокуратуры 21 ноября 2025 года. Истец указывал, что земля незаконно выбыла из муниципальной собственности без конкурса благодаря коррупционным действиям Алексея Малютина, сам он обвинения отрицал.

В представлении в муниципалитет прокуратура указывает на коррупционные действия, описанные в решении Хамовнического суда, а также на возможные факты владения господином Малютиным через аффилированных лиц коммерческими организациями. Эти обстоятельства, по мнению надзорного органа, несовместимы со статусом депутата и должностного лица представительного органа.

Комиссия по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений на заседании 2 марта назначила проверку по представлению прокуратуры. Проверка должна подтвердить или опровергнуть факты нарушения зампредом антикоррупционных ограничений. После этого вопрос будет рассмотрен на заседании муниципалитета Ярославля, который примет решение о депутатских полномочиях Алексея Малютина.

Алексей Малютин впервые был избран депутатом муниципалитета в 2004 году. В 2012 году был избран председателем муниципалитета. В 2015 году был назначен заместителем мэра и и. о. мэра Ярославля (избранный мэр Евгений Урлашов был осужден по обвинению во взятках). В 2016 году ушел в отставку, став советником губернатора Ярославской области. В 2017 и 2022 году вновь переизбирался в муниципалитет. Представляет партию «Единая Россия», входит в состав политсовета регионального отделения.

Антон Голицын