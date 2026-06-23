Главные новости за 23 июня. Ростов-на-Дону и область

Над территорией Ростовской области прошедшей ночью средства ПВО уничтожили более десятка беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Дроны были перехвачены в семи районах: Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском. Информация о пострадавших и разрушениях в результате атаки не поступала, но продолжает уточняться.

В мае 2026 года банки Ростовской области предоставили 1,8 тыс. ипотечных кредитов на 7,2 млрд руб. Это на 17% меньше по сравнению с апрелем того же года в плане количества выданных кредитов и на 20% — по их объему. По последнему показателю область расположилась на восьмом месте среди 50 ведущих регионов России. Средний размер ипотечного кредита в регионе уменьшился на 4% за месяц и составил 3,8 млн руб. Средний период кредитования составляет 267 месяцев, что эквивалентно 22 годам.

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 2-летнего ребенка в результате падения из окна многоквартирного дома в Ростове-на-Дону (ч. 1 ст. 109 УК РФ).23 июня 2026 года 2-летний мальчик, находясь в квартире, расположенной на седьмом этаже многоквартирного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, самостоятельно забрался на подоконник окна спальни, створка которого находилась в открытом положении.

В мае 2026 года в Ростовской области годовая инфляция опустилась до 4,8%, что ниже общероссийского уровня (5,3%). Основное влияние на этот процесс оказали продукты питания и укрепление национальной валюты. За отчетный период цены на товары и услуги регионе снизились на 0,09% по сравнению с апрелем. Годовая инфляция в регионе составила 4,8%, что оказалось ниже среднего показателя по России (5,31%).

Глава департамента экономики Ростова-на-Дону Денис Полюбин задержан по подозрению в причастности к хищению бюджетных средств. Задержание прошло на территории Ставропольского края. Предполагается, что расследование связано с деятельностью чиновника на предыдущих должностях в органах власти региона. Речь может идти о хищении около 60 млн руб., выделенных в качестве мер государственной поддержки предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности. Проверяются обстоятельства предоставления бюджетных средств организациям, которые позиционировались как инновационные производства.

Задержанных сотрудников Следственного управления СКР по Ростовской области доставили в Москву для проведения следственных действий. В столицу после задержания были этапированы руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР Евгений Черноскутов, а также его подчиненные Геннадий Марченко и Руслан Ковган. Всех троих подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и других преступлениях коррупционной направленности. По версии следствия, сотрудники Следственного комитета могли быть причастны к незаконным действиям при расследовании уголовных дел, связанных с преступлениями против государственной власти и в сфере экономики.

Президент России Владимир Путин наградил семью Ким из Аксайского района Ростовской области орденом «Родительская слава». Соответствующий указ подписал глава государства. О вручении государственной награды сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. «Поздравляю Алену Александровну, Артура Валерьевича и всю их большую семью с государственной наградой! Гордимся нашими семьями и прекрасными семейными традициями Дона!» — написал глава региона в социальных сетях. Супруги Ким воспитывают десятерых детей. Глава семьи Артур Ким работает водителем-экспедитором, его супруга Алена Ким служит в правоохранительных органах в звании подполковника юстиции.