На Дону объем выдачи ипотеки сократился на 20% за месяц

В мае 2026 года банки Ростовской области предоставили 1,8 тыс. ипотечных кредитов на 7,2 млрд руб. Это на 17% меньше по сравнению с апрелем того же года в плане количества выданных кредитов и на 20% — по их объему. По последнему показателю область расположилась на восьмом месте среди 50 ведущих регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средний размер ипотечного кредита в регионе уменьшился на 4% за месяц и составил 3,8 млн руб. Средний период кредитования составляет 267 месяцев, что эквивалентно 22 годам.

С начала 2026 года в Ростовской области было оформлено 10,6 тыс. ипотечных кредитов на 44,5 млрд руб.

В целом по России, в мае банки оформили 80,3 тыс. кредитов на покупку жилья, что на 12% меньше, чем в апреле. Общая сумма выданных ипотечных кредитов составила 329,37 миллиарда рублей, что также на 12% меньше апрельского показателя. Однако в годовом сравнении количество выданных кредитов увеличилось на 22%, а их общая сумма — на 15%.

Наталья Белоштейн