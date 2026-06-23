Высокопоставленных следователей ростовского СКР доставили в Москву после задержания

Задержанных сотрудников Следственного управления СКР по Ростовской области доставили в Москву для проведения следственных действий. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По информации издания, в столицу после задержания были этапированы руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР Евгений Черноскутов, а также его подчиненные Геннадий Марченко и Руслан Ковган. Всех троих подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и других преступлениях коррупционной направленности. По версии следствия, сотрудники Следственного комитета могли быть причастны к незаконным действиям при расследовании уголовных дел, связанных с преступлениями против государственной власти и в сфере экономики.

Источник издания утверждает, что после задержания подозреваемых доставили в Москву для допросов. По его словам, следствие рассматривает возможность существования более широкой коррупционной схемы, а показания фигурантов могут иметь значение для установления всех ее участников.

По данным медиа, на сотрудников управления уже дали показания лица, которые проходят по делу в качестве потерпевших. Собеседник издания утверждает, что следователи могли требовать незаконное денежное вознаграждение за принятие процессуальных решений. В частности, проверяется информация о возбуждении и последующем прекращении уголовных дел.

Как отмечает издание, одной из основных статей, которые могут вменяться задержанным, является получение взятки в особо крупном размере. Евгений Черноскутов был задержан 17 июня. Позже правоохранительные органы задержали Геннадия Марченко и Руслана Ковгана, которые работали в том же подразделении. Официальных комментариев Следственного комитета России и управления СКР по Ростовской области по поводу задержаний и расследования на момент публикации не поступало.

Валерий Климов