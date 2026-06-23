СМИ сообщили о задержании главы департамента экономики Ростова Дениса Полюбина

Глава департамента экономики Ростова-на-Дону Денис Полюбин задержан по подозрению в причастности к хищению бюджетных средств. Об этом сообщает ряд ставропольских и ростовских СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По их данным, задержание прошло на территории Ставропольского края. Предполагается, что расследование связано с деятельностью чиновника на предыдущих должностях в органах власти региона. Как утверждают исчтоники СМИ в правоохранительных органах, речь может идти о хищении около 60 млн руб., выделенных в качестве мер государственной поддержки предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности. Проверяются обстоятельства предоставления бюджетных средств организациям, которые позиционировались как инновационные производства.

Сообщается также, что уголовное дело касается периода работы Дениса Полюбина в структурах власти Ставропольского края. В разные годы он занимал должности в министерстве сельского хозяйства региона, возглавлял министерство экономического развития края, а также работал уполномоченным представителем губернатора в одном из муниципалитетов.

Департамент экономики Ростова-на-Дону Полюбин возглавил в декабре 2025 года. На этом посту он сменил Екатерину Водолазкину. Денис Полюбин родился в Ставрополе в 1988 году. Окончил юридический факультет Ставропольского государственного университета и Ставропольский государственный аграрный университет. До переезда в Ростов-на-Дону работал в администрации Ставрополя, аппарате правительства Ставропольского края и региональных органах исполнительной власти.

Официальных комментариев правоохранительных органов по поводу задержания чиновника на момент публикации не поступало.

Валерий Климов