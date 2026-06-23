Больше десятка БПЛА уничтожили в семи районах Ростовской области
Над территорией Ростовской области прошедшей ночью средства ПВО уничтожили более десятка беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Дроны были перехвачены в семи районах: Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском. Информация о пострадавших и разрушениях в результате атаки не поступала, но продолжает уточняться.
«В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам», — написал глава региона в своих соцсетях.