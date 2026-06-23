Больше десятка БПЛА уничтожили в семи районах Ростовской области

Над территорией Ростовской области прошедшей ночью средства ПВО уничтожили более десятка беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Дроны были перехвачены в семи районах: Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском. Информация о пострадавших и разрушениях в результате атаки не поступала, но продолжает уточняться.

«В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам», — написал глава региона в своих соцсетях.

Константин Соловьев