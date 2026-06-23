Семью из Ростовской области с десятью детьми наградили орденом «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин наградил семью Ким из Аксайского района Ростовской области орденом «Родительская слава». Соответствующий указ подписал глава государства.

О вручении государственной награды сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. «Поздравляю Алену Александровну, Артура Валерьевича и всю их большую семью с государственной наградой! Гордимся нашими семьями и прекрасными семейными традициями Дона!» — написал глава региона в социальных сетях.

Супруги Ким воспитывают десятерых детей. Глава семьи Артур Ким работает водителем-экспедитором, его супруга Алена Ким служит в правоохранительных органах в звании подполковника юстиции.

Старший сын Вадим получает образование в медицинском университете, еще один сын, Александр, проходит срочную службу в армии. Младшие дети учатся в школе, занимаются спортом, посещают музыкальную школу и творческие кружки.

Как отмечают региональные власти, семья активно участвует в общественной жизни и сохраняет традиции совместного досуга. Одним из любимых семейных увлечений является рыбалка.

Орден «Родительская слава» вручается за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Государственной награды удостаиваются родители, которые воспитывают или воспитали семь и более детей.

Ранее власти Ростовской области сообщили, что к награждению медалью ордена «Родительская слава» также представлены семьи Погребенко и Тулкуевых.

Валерий Климов