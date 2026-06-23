В Ростовской области инфляция замедлилась до 4,8%

В мае 2026 года в Ростовской области годовая инфляция опустилась до 4,8%, что ниже общероссийского уровня (5,3%). Основное влияние на этот процесс оказали продукты питания и укрепление национальной валюты. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ России.

За отчетный период цены на товары и услуги регионе снизились на 0,09% по сравнению с апрелем. Годовая инфляция в регионе составила 4,8%, что оказалось ниже среднего показателя по России (5,31%).

Цены на продукты питания снизились за последний месяц, тогда как стоимость непродовольственных товаров осталась практически на прежнем уровне. Годовой рост цен на эти категории оказался ниже, чем на всю потребительскую корзину в целом. В то же время услуги значительно подорожали как за месяц, так и за год.

Наталья Белоштейн