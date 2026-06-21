Что известно об атаке БПЛА на Крым

Прошедшей ночью беспилотники атаковали Крым. В результате погибли четыре человека, пострадали 28, из них 14 госпитализированы. На полуострове приостановили продажу топлива на АЗС. Из-за повреждения электросетей часть жителей Крыма остались без света. Что известно о ситуации в регионе — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexey Pavlishak / Reuters Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

В 8:34 мск оперативный штаб Краснодарского края сообщил о том, что в ночь на 21 июня беспилотники ВСУ атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе, соединяющей Крым и Кубань. По предварительной информации, один человек погиб, один пострадал. Кроме того, после ударов загорелся нефтяной терминал в краснодарском поселке Чушка. Обломки БПЛА упали на частные домовладения в двух муниципалитетах края, никто не пострадал.

В 8:40 мск глава Крыма Сергей Аксенов заявил о гибели четырех человек при атаке дронов на Керченский полуостров. 28 человек пострадали. Позднее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что после ударов в больницы региона доставили 14 пострадавших, среди которых двое детей. Состояние детей врачи оценивают как тяжелое, они находятся в реанимации. Еще шесть человек лечатся амбулаторно.

В 9:27 мск оперштаб Краснодарского края сообщил о временной приостановке паромных перевозок через Керченскую переправу. Водителям большегрузов рекомендовали использовать трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Оператор пассажирских ж/д-перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) в 9:22 мск уведомил о задержке 11 поездов в сообщении с полуостровом. По данным на 9:00 мск 21 июня задерживаются два состава в Москву из Керчи на 1,5 часа и 8 часов. Помимо этого, опаздывают составы в Керчь из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска, в Симферополь из Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера и Минеральных Вод, в Феодосию и Севастополь из Москвы. Время задержки составляет от 1,5 до 8,5 часа. В ГСЭ предупредили, что время задержки может измениться.

В 9:55 мск господин Аксенов объявил о приостановке продажи топлива на АЗС, в том числе по талонам. Ограничения распространяются и на физические, и на юридические лица. По словам главы региона, топливо будут получать только госслужбы, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Крыма.

По состоянию на 11:00 мск, на Крымском мосту по автодорогам, со стороны Тамани ожидали проезда через пункт досмотра 400 автомобилей, со стороны Керчи — еще 250. Время ожидания на въезд на полуостров составляло примерно два часа, на выезд — около часа.

В Крыму из-за повреждений в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов, сообщило «Крымэнерго». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами города в Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии. Он призвал следить за графиком в аккаунте «Севастопольэнерго» в «Максе». Позднее господин Развожаев сообщил, что перегруз электросетей за пределами Севастополя был ликвидирован, и к 11:30 мск электроснабжение вернулось в большинство районов города.

Из-за отсутствия электричества большинство насосных станций в Северо-западном, Центральном и Южнобережном районах Крыма было обесточено, воду подадут после восстановления электроснабжения, сообщило госпредприятие «Вода Крыма».

Власти Крыма обратились к жителям с просьбой временно сократить потребление электроэнергии на время ликвидации аварии в энергосистеме полуострова, сообщил региональный оперштаб. Жителям рекомендовано выключить кондиционеры и избыточные электроприборы.

В Севастополе обломки беспилотника упали на здание яхт-клуба «Моби Дик», после чего загорелась крыша. Господин Развожаев сообщил, что пожар удалось локализовать. Также, по его данным, возгорание сухой травы и кустарника произошло в районе села Фруктовое. По его сведениям, в разных районах города сбили восемь беспилотников, а с утра — 17. Пострадавших нет.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте из-за массированной атаки беспилотников ВСУ на Керченский полуостров, заявила представитель СКР Светлана Петренко.

Эрдни Кагалтынов