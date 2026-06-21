Обломки беспилотника повредили яхт-клуб в Севастополе и вызвали пожар

В Севастополе обломки беспилотника упали на здание яхт-клуба «Моби Дик», после чего загорелась крыша. Губернатор Михаил Развожаев сообщил в Telegram, что пожар удалось локализовать. Также, по его данным, возгорание сухой травы и кустарника произошло в районе села Фруктовое.

Губернатор уточнил, что атака была отражена силами ПВО, военных и мобильных огневых групп. По его сведениям, в разных районах города сбили восемь беспилотников, а с утра — 17. Пострадавших нет.

Ранее господин Развожаев сообщал о падении беспилотника с боезарядом на крышу многоквартирного дома в центре Севастополя. Тогда боевую часть дрона обезвредили, жертв и пострадавших также не было.

Утром в Крыму и Севастополе фиксировались перебои с электроснабжением. Позже власти сообщили о восстановлении подачи электроэнергии.