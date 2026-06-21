В Крыму госпитализировали 14 пострадавших при атаке ВСУ

В ночь на 21 июня ВСУ атаковали территорию Крымского полуострова. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в больницы региона были госпитализированы 14 пострадавших, среди которых двое детей, передает «РИА Новости».

Состояние детей врачи оценивают как тяжелое, они находятся в реанимации. По словам господина Кузнецова, необходимая медицинская помощь всем пострадавшим оказывается в полном объеме. Кроме того, еще шесть человек лечатся амбулаторно, без госпитализации.

В результате атаки ВСУ погибли четыре человека, еще 28 получили ранения различной степени тяжести.

Для выработки дальнейшей тактики лечения запланированы телемедицинские консультации с ведущими специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава России. Решения о лечении будут приниматься коллегиально после получения всех медицинских заключений.