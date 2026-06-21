В очереди перед Крымским мостом стоят более 600 машин

На Крымском мосту сохраняются очереди на ручной досмотр. По данным информационного центра по автодорогам, со стороны Тамани в 11:00 мск ожидали проезда около 400 машин, со стороны Керчи — еще 250.

Время ожидания на въезд на полуостров составляло примерно два часа, на выезд — около часа. Накануне ночью движение по мосту перекрывали почти на девять часов, после чего его восстановили.

Из-за временного ограничения движения перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил о задержке 11 поездов, следующих в Крым и обратно. Время опоздания составило от полутора до восьми часов.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили об атаке беспилотников на паром «Панагия» на Керченской переправе и о возгорании на нефтяном терминале в поселке Чушка. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о четырех погибших и 28 пострадавших.