Жителей Крыма призвали ограничить потребление электроэнергии из-за аварии

Власти Крыма обратились к жителям с просьбой временно сократить потребление электроэнергии на время ликвидации аварии в энергосистеме полуострова. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Жителям рекомендовано выключить кондиционеры и избыточные электроприборы.

Ранее сообщалось, что в связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Кроме того, из-за аварии на электросетях без электричества остались большинство насосных станций, подача воды временно приостановлена. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.

Алина Зорина