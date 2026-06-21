Жителей Крыма призвали ограничить потребление электроэнергии из-за аварии
Власти Крыма обратились к жителям с просьбой временно сократить потребление электроэнергии на время ликвидации аварии в энергосистеме полуострова. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Жителям рекомендовано выключить кондиционеры и избыточные электроприборы.
Ранее сообщалось, что в связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Кроме того, из-за аварии на электросетях без электричества остались большинство насосных станций, подача воды временно приостановлена. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.