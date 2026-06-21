В сообщении с Крымом задерживаются 11 поездов

«Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) заявил о задержке 11 поездов в сообщении с Крымом из-за перекрытия движения по Крымскому мосту. Об этом ГСЭ указал в своем Telegram-канале.

По данным на 9:00 мск 21 июня задерживаются два состава в Москву из Керчи на 1,5 часа и 8 часов. Помимо этого, опаздывают составы в Керчь из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска, в Симферополь из Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера и Минеральных Вод, в Феодосию и Севастополь из Москвы. Время задержки составляет от 1,5 до 8,5 часа.

«Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации», — подчеркнули в ГСЭ.

В Крыму, по данным МЧС, с вечера субботы, 20 июня, объявлена беспилотная опасность. Ночью было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту.

Ранее оперштаб Кубани сообщил, что с воскресенья, 21 июня, паромные перевозки через Керченскую переправу временно не будут осуществляться. Беспилотники ВСУ атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки четыре человека погибли и 28 ранены.