Главные новости к утру 21 июня

В Швейцарию прибыла иранская делегация для переговоров с США. Параллельно с этим власти Ирана пригрозили остановить поставки нефти, если США проигнорируют свои обязательства по меморандуму о взаимопонимании.

В субботу из-за израильских ударов по Ливану погибли по меньшей мере 20 человек, сообщило агентство NNA.

В Белгородской области беспилотник влетел в жилой дом.

Устроивший резню в краснодарском ТЦ 19-летний парень заявил о раскаянии.

В Польше арестовали гражданина Грузии по подозрению в убийстве российского художника Семена Скрепецкого.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может подать в отставку уже в понедельник, сообщают The Observer и The Telegraph.

В России начал действовать закон о новых сроках за подделку медсправок.

Полиция во Франции обнаружила похищенную картину художника Пабло Пикассо во время обысков по делу о незаконном обороте наркотиков.

Сборная Германии впервые с 2014 года вышла в play-off чемпионата мира по футболу.