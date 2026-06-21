Французская полиция обнаружила картину Пикассо при обысках у наркоторговцев

Полиция во Франции обнаружила похищенную картину художника Пабло Пикассо во время обысков, начатых по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщили Le Parisien в прокуратуре. Стоимость полотна оценивается в €12–15 млн. Работу изъяли вместе с 17 кг гашиша, дорогими брендовыми вещами на сумму €200 тыс., а также несколькими тысячами евро наличными.

Первые обыски прошли в коммуне Шампиньи-сюр-Марн, однако само полотно кисти испанского художника обнаружили в соседнем городе Ормессон-сюр-Марн. Оно находилось в доме у тети ключевого фигуранта дела — 37-летнего мужчины, которого следствие считает «полуоптовым» поставщиком наркотиков. На допросе задержанный признался, что работает в парижской компании по хранению произведений искусства, откуда лично вынес холст.

Свою вину в краже мужчина признал, однако объяснил поступок исключительно желанием продемонстрировать бреши в системе безопасности фирмы. По факту хищения шедевра возбуждено уголовное дело о краже и укрывательстве краденого. Всего по делу об обороте наркотиков задержаны шесть человек. Трое из них, включая предполагаемого похитителя картины, заключены под стражу.

На украденном полотне изображена Мари-Терез Вальтер, бывшая любовь Пикассо, уточняет Le Parisien. Источники сообщили изданию, что подлинность картины уже подтверждена.