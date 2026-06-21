Начал действовать закон о новых сроках за подделку медсправок

Вступили в силу поправки к Уголовному (УК) и Уголовно-процессуальному кодексам РФ, ужесточающие наказание за подделку медсправок. Так, в УК РФ добавлена ст. 235.2 о подделке, сбыте и приобретении медсправок «об отсутствии заболевания, представляющего опасность для окружающих». В качестве наказания будут применяться ограничение свободы на срок до трех лет, принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет. Во всех случаях виновных предложено еще и штрафовать на 0,5–1 млн руб.

За поддельные справки об отсутствии инфекционных заболеваний наказание строже — до пяти лет лишения свободы и штраф до 1,5 млн руб. Кроме того, лишение свободы на срок до шести лет и штраф до 2 млн руб. предусмотрены, если преступление было совершено с использованием интернета, лицом с использованием служебного положения, по сговору или для того, чтобы скрыть другое преступление или «облегчить его совершение». Если правонарушение повлекло за собой массовое заражение людей или другие тяжкие последствия, максимальный срок лишения свободы увеличивается до восьми лет, а штраф — до 3 млн руб.

Проект вступившего в силу закона в Госдуму в январе 2026 года внесла группа из 427 депутатов всех фракций, включая спикера верхней палаты парламента Вячеслава Володина (ЕР). Раньше сбыт поддельных медсправок квалифицировался по ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Виновным грозило до двух лет лишения свободы. В пояснительной записке депутаты сетовали на мягкость такого наказания. Они приводили данные судебного департамента при Верховном суде РФ, по которым в 2019–2025 годах по ст. 327 УК РФ реальные тюремные сроки назначались только в 1% случаев. В 62% случаев применялись штрафы, а «значительную часть лиц» освободили от ответственности. Законопроект принят в первом чтении в феврале 2026 года, а в мае — во втором и окончательном третьем чтениях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Поддельным медсправкам шьют новое дело».

Иван Тяжлов