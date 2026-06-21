Спокойны как Ундав

Очередной командой, которой удалось добыть путевку в play-off проходящего в США, Канаде и Мексике чемпионата мира по футболу, стала команда Германии. Она добралась до игр на вылет впервые за 12 лет, одолев — 2:1 — сборную Кот-д’Ивуара в самой концовке матча, логичным итогом которого была бы ничья. Главным творцом успеха стал вышедший в середине второго тайма на замену Дениз Ундав. Нападающий, забивший 19 голов в прошедшем сезоне Бундеслиги, отметился дублем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок сборной Германии Дениз Ундав (в центре)

Фото: Thomas Mukoya / Reuters Игрок сборной Германии Дениз Ундав (в центре)

Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Матч сборных Германии и Кот-д’Ивуара получился чрезвычайно напряженным, хотя поначалу на это мало что намекало. В дебюте немцы ожидаемо были активнее. Они подолгу владели мячом. Они без труда подбирались к чужим воротам. Забить могли уже через 20 секунд после стартового свистка, когда Кай Хавертц бил с лета из пределов штрафной. В позиционных атаках фаворита практически не было брака, а ответственные за их разгон Джамал Мусиала и Флориан Виртц все время находили неочевидные варианты, иногда сами оказывались на ударных позициях.

На 22-й минуте мяч, наконец, влетел в ворота Яхья Фофана. Но гол этот не был засчитан — Александар Павлович все-таки слишком увлекся верховой борьбой и не по правилам сбил ивуарийского голкипера.

А дальше произошло то, что на нынешнем чемпионате мира происходило уже неоднократно. Появился повод вспомнить, насколько коварной может быть пауза на водопой. Она оживила представлявшуюся такой унылой сборную Кот-д’Ивуара — и именно африканская команда открыла счет. Ян Дьоманде расправился на фланге с Йозуа Киммихом и без помех прострелил в центр. И если удар Амада Диалло каким-то чудом был заблокирован, то с добиванием Франка Кессье делать было уже нечего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок сборной Кот-д’Ивуара Франк Кессье (слева)

Фото: Kevin Sousa / Reuters Игрок сборной Кот-д’Ивуара Франк Кессье (слева)

Фото: Kevin Sousa / Reuters

Минимальный перевес ивуарийцы до перерыва удержали. Хотя их оборона и не производила впечатление монолитной. Хотя за спиной их вратаря мяч оказался еще раз — этот гол тоже засчитан не был: на этот раз Мусиала слишком яростно боролся с Одилоном Коссуну — нарушил правила во время отбора.

Между тем второй тайм начался для сборной Германии так, что в голову приходили ее прошлые провалы на чемпионатах мира: в матчах с корейцами, японцами. Ну ведь ничего сверхъестественного она не показывала. Даже на фоне среднего соперника выглядела серенько.

На самом деле немцы могли оказаться в сложнейшем положении. Их оппоненты провели две — почти под копирку — атаки: с забегами Амада Диалло по правому флангу и подключениями Франка Кессье. Тот оба раза очутился в самом центре штрафной площади и оба раза успел выпустить мяч в сторону чужого створа. Но безуспешно. Первый его удар был заблокирован, а второй прошел выше цели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

Перевернули игру замены, на которые решился тренер Юлиан Нагельсман. На 60-й минуте перестановки были проведены, а уже на 68-й они дали плоды. Начинавший встречу на скамейке Надим Амири здорово подал в штрафную. Начинавший встречу на скамейке Дениз Ундав сравнял счет — замкнул навес. Второй бомбардир Бундеслиги (в завершившемся первенстве он забил 19 голов за «Штутгарт») добрался до мяча и переправил его в сетку левой ногой.

Он же принес сборной Германии победу в добавленное ко второму тайму время, когда уже не почти оставалось сомнений, что закончится все вполне справедливой ничьей. Ундав классно открылся на грани офсайда, откликнулся на блестящую передачу Феликса Нмечи и пальнул мимо Фофана. 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок сборной Германии Дениз Ундав (справа)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Игрок сборной Германии Дениз Ундав (справа)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

С таким счетом матч и завершился. Этот результат позволил немцам досрочно, вслед за мексиканцами и американцами, застолбить место в play-off чемпионата мира. Это произошло впервые с победного для команды Германии турнира 2014 года. На двух прошлых мировых первенствах — российском и катарском — до матчей на вылет она не добиралась.

Вероятнее всего, немцы выиграют группу E. Для этого в последнем туре им нужно набрать хотя бы одно очко в матче против привыкшей действовать от обороны сборной Эквадора. Команда Кот-д’Ивуара практически наверняка тоже попадет в play-off. На ее счету уже есть три балла, а впереди встреча с футболистами с крошечного острова Кюрасао. Бояться нечего.

Роман Левищев