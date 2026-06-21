Британские СМИ назвали возможную дату отставки Стармера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может подать в отставку уже в понедельник, 22 июня, сообщают The Observer и The Telegraph. Решение об уходе он обсудил с супругой Викторией в своей загородной резиденции, заявляют источники изданий.

Британский премьер готовится определить график своего ухода из-за того, что у него почти не осталось поддержки среди парламентариев: она сократилась до «горстки друзей и членов семьи», сообщают собеседники The Telegraph. «Я думаю, он трезво оценивает реальность. Остановить "хаос", оставаясь на посту, теперь невозможно, так что остается только один вариант. Полагаю, он пришел к пониманию того, что его долг перед страной и партией — уйти»,— заявил один из представителей окружения премьера в разговоре с The Observer.

«Он просто хочет поступить правильно по отношению к стране. Поговорив со всеми, с кем планировал, сейчас он проводит время со своим самым важным советником — Вик (женой Викторией.— “Ъ”)»,— цитирует The Observer одного из министров.

Положение господина Стармера пошатнулось после возвращения в Вестминстер его главного внутрипартийного соперника, мэра Большого Манчестера Энди Бернема, который на уходящей неделе с выиграл довыборы в Палату общин в округе Мейкерфилд. По словам одного из источников The Telegraph, среди членов правительства «начались волнения» после победы господина Бернема, и Кир Стармер пересмотрел свое решение продолжать борьбу. По данным СМИ, господин Бернем уже заручился поддержкой около 300 депутатов-лейбористов, что гарантирует ему победу в случае борьбы за лидерство.