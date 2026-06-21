Власти Ирана пригрозили остановить поставки нефти

Советник Верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявил о готовности Тегерана полностью остановить поставки энергоносителей на Ближнем Востоке, если США проигнорируют свои обязательства по меморандуму о взаимопонимании.

Господин Мохбер отметил, что американская сторона лучше понимает язык экономических издержек. «Если соглашение останется только на бумаге, потоки энергетических поставок по Ближнему Востоку будут прекращены»,— написал он в соцсети X.

Вчера Ирана объявили о запрете на проход судов через Ормузский пролив. Власти Ирана заявили, что сделали это из-за продолжающихся военных ударов Израиля по Ливану, что, по мнению иранского руководства, нарушает первый пункт заключенного с США меморандума.

19 июня израильская армия атаковала множество объектов группировки «Хезболла» в нескольких районах Ливана. Руководство Израиля объясняло, что это произошло в ответ на регулярные обстрелы своих северных приграничных территорий и нападения на израильских военнослужащих в Южном Ливане.