NNA: в Ливане погибли 20 человек при ударах Израиля

В субботу из-за израильских ударов по Ливану погибли по меньшей мере 20 человек, сообщило ливанское государственное информационное агентство NNA. Военные самолеты и беспилотники нанесли удары по многочисленным объектам на юге страны и в долине Бекаа на востоке.

Один из снарядов попал в трехэтажный жилой дом в южном городе Бариш в округе Тир, из-за чего погибли отец, мать и двое их детей, сообщил местный чиновник. Агентство NNA добавило, что другим авиаударом ЦАХАЛ уничтожил филиал Центрального банка Ливана в Набатии. Там обошлось без жертв.

Удары по Ливану произошли всего через день после начала перемирия с группировкой «Хезболла», которое вступило в силу 19 июня. Власти Израиля заявляли, что атаки стали ответом на ракетные обстрелы, устроенные группировкой в ночное время. По данным ЦАХАЛ, «Хезболла» выпустила более 50 снарядов по израильским силам на юге Ливана.

Руководство «Хезболлы» утверждает, что группировка остается привержена режиму прекращения огня, но заявляет, что израильские атаки «не останутся без ответа». Группировка также призвала Вашингтон оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил обстрелы, отмечает Reuters.

В ответ на атаки израильской армии по южному Ливану Тегеран вчера ввел запрет на судоходство через Ормузский пролив. Иранские власти подчеркнули, что действия Израиля прямо нарушают первый пункт американо-иранского меморандума, который обязывает стороны полностью прекратить огонь на всех фронтах, в том числе и на ливанском направлении.