В Швейцарию прибыла иранская делегация для переговоров с США

Иранская делегация прибыла в Швейцарию для участия в технических переговорах с представителями США, запланированных на 21 июня. Как сообщает агентство Fars News, иранские дипломаты прилетели на самолете с надписью «Минаб-168» — в память о 168 детях, погибших при американском ударе по школе в этом городе.

Швейцарский МИД в соцсети X приветствовал прибытие дипломатов. «Делегация направляется в Бюргеншток в рамках реализации меморандума о взаимопонимании, подписанного между США и Ираном»,— сообщила пресс-служба министерства.

В состав представительной делегации со стороны Ирана вошли спикер парламента Мохаммад Галибаф, глава МИД Сейед Аббас Арагчи, заместитель секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Багери, руководитель Центробанка Абдольнасер Хеммати, а также высокопоставленные чиновники из министерства нефтяной промышленности и МИД. Американскую сторону на переговорах представит вице-президент США Джей Ди Вэнс, о чьем вылете в Швейцарию ранее заявил его пресс-секретарь Люк Шредер.

По словам представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, встреча организована для контроля за выполнением обязательств США. Он объяснял, что планировавшаяся на 19 июня встреча отменилась из-за того, что меморандум между США и Ираном в итоге был подписан дистанционно.

Подробнее — в материале «Ъ» «США и Иран не вышли на старт».