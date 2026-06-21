Устроивший резню в краснодарском ТЦ 19-летний парень заявил о раскаянии

Пресс-служба Следственного комитета России опубликовала кадры допроса 19-летнего молодого человека, который напал на людей с ножом в краснодарском торговом центре West Mall вчера днем. На видео подозреваемый заявил, что признает вину в содеянном и раскаивается.

Сейчас следователи устанавливают мотивы преступления. Назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинские, судебно-психиатрическая и экспертиза холодного оружия, сообщили в СКР. Юноше вменяется убийство (пп. «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушение на двух и более лиц общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), уточнили в Следственном комитете.

Молодой человек во время нападения на торговый центр ранил нескольких человек. Одна женщина скончалась от ножевых ранений в машине скорой помощи — она работала стоматологом и была общественным активистом.

Как сообщал Telegram-канал «Осторожно, новости», нападавшего задержали посетители торгового центра, которые скрутили его до приезда полиции. На вопрос о том, зачем он это сделал, молодой человек отвечал, что ему надоело жить. Задержанный также рассказал, что он работал в небольшом строительном магазине. У молодого человека есть брат и две сестры, он рос в семье без отца.