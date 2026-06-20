Нападение на торговый центр в Краснодаре. Главное

Около трех часов дня в телеграм-каналах начали появляться первые сведения о том, что в ТЦ West Mall неизвестный парень примерно девятнадцати лет нападает на людей. SHOT сообщил, что преступник был вооружен мачете. Погибла женщина.

Спустя непродолжительное время официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила факт случившегося. Она сообщила, что молодой человек прямо в здании торгового центра успел ранить ножом нескольких посетителей. По предварительной информации, одна пострадавшая скончалась. Также она отметила, что злоумышленника уже задержали, но других деталей не раскрыла.

Региональная прокуратура инициировала проверку обстоятельств произошедшего.

В телеграм-каналах появились видео задержания предполагаемого нападавшего. На них он поясняет мотив своего поступка тем, что ему «надоело жить».

Позже МВД опубликовало кадры допроса подозреваемого в нападении на посетителей торгового центра West Mall в Краснодаре. По словам задержанного, он не употреблял наркотики и алкоголь, а курить начал лишь недавно. Подозреваемый воспитывался в многодетной неполной семье — его отец умер. У молодого человека есть брат и две сестры. До задержания он работал в небольшом строительном магазине.

Нападавшим оказался местный житель 19 лет. Перед тем как напасть на посетителей ТЦ с ножом, он бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. Предварительно, пострадавших нет, сработала пожарная сигнализация.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на людей в торговом центре Краснодаре. В отношении задержанного молодого человека назначена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза.

По данным главы региона, пять посетителей торгового центра в Краснодаре получили ножевые ранения в результате нападения. Они доставлены в краевые и городские стационары. Медики оценивают их состояние как средней тяжести, им оказывается необходимая помощь.

В правоохранительных органах агентству уточнили, что всем пострадавшим — от 27 до 65 лет, несовершеннолетних среди раненых нет. Среди пострадавших есть беременная.